5 5 نصائح لـ«منازل آمنة»

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

دعت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة أفراد المجتمع الراغبين في السفر، وترك منازلهم آمنة، اتباع 5 نصائح لحماية منازلهم من حوادث السرقة.

وقال العقيد ركن عبدالله بن سلمان مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بشرطة رأس الخيمة لـ«الاتحاد»: إنه مع حلول فترة الإجازة الصيفية وتوجه أغلب الأسر والأفراد إلى السفر، يتطلب الأمر تأمين المنازل من حوادث السرقة، خاصة في حال مغادرتها لفترات مطولة، من خلال اتباع جملة من النصائح أولها، التأكد من إحكام إغلاق الأبواب والنوافذ جيداً قبل السفر أو مغادرة المنزل.

وذكر أن النصيحة الثانية في أهمية تزويد المنزل بأجهزة إنذار ونظام رقابة وحماية إلكتروني وربطة بنظام جهازك المتحرك، والثالثة والرابعة الحرص على ترك بعض مفاتيح الإضاءة في وضع التشغيل لأشعار الآخرين بوجود سكان في المنزل، وحفظ المقتنيات الثمينة في أماكن آمنة، أو أودعها في البنك.

وأضاف: النصيحة الخامسة في تجنب الإعلان عن سفرك، أو غيابك عن المنزل على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك حتى لا تستهدف من قبل المجرمين الذين يحرصون على مراقبة المنزل، ما يسهّل عليهم التعدي عليها، وسرقة محتواها في ظل غياب أفرادها لفترات مطولة.

عبدالله بن سلمان

وأكد أن هذه الإجراءات الوقائية الاحترازية تأتي لرفع الوعي والإدراك بخطورة عدم تأمين المنازل أثناء الغياب عنها، سواء للسفر أو لغيرها من الأسباب، وللمساهمة أيضاً في تعزيز الأمن والأمان والاستقرار، ومن منطلق المسؤولية المجتمعية عبر اتباع التوجيهات الصادرة من قبل الجهات الشرطية الأمنية.

وذكر أن الشرطة تسعى دائماً إلى تعريف وتوعية أفراد المجتمع بهذه النصائح التي تسهم في حماية منازلهم وتأمينها ضد حوادث السرقة، مشيراً إلى أن مراكز الشرطة في خدمة أفراد المجتمع على مدار الساعة عبر تخصيص أرقام التواصل في الحالات الطارئة، من خلال الرقم «999»، وللحالات غير الطارئة عبر «901».