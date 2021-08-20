شرطة أبوظبي: شائعة هروب أسد في مدينة العين.. «بلاغ كاذب»

قالت شرطة أبوظبي، على حسابها على موقع «فيسبوك»، اليوم الجمعة، إن شائعة هروب أسد في مدينة العين المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي كانت مجرد بلاغ كاذب لمركز القيادة والتحكم بإدارة العمليات والذي تحركت على إثره الفرق المعنية ليتبين لها لاحقًا عدم صحة البلاغ.

وناشدت الجمهور مستخدمي الشبكات الافتراضية ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الترويج للمعلومات غير الصحيحة أو تداول وقائع غير مؤكدة من الجهات المختصة والتي قد تتسبب في نشر الذعر والمخاوف لدى المجتمع.

وأكدت شرطة أبوظبي «على ضرورة تحلي الجميع بالمسؤولية المجتمعية من خلال توخي الدقة في نشر المعلومات».