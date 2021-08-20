الطقس المتوقع في الإمارات غداً السبت

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً نهاراً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، ويكون رطباً ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية.

والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة الغبار نهاراً. وتكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية/ 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س. يكون موج البحر في الخليج العربي خفيفاً. فيما يحدث المد الأول عند الساعة 13:34 والمد الثاني عند الساعة 23:58 والجزر الأول عند الساعة 17:42 والجزر الثاني عند الساعة 07:18.

في بحر عمان، يكون الموج كذلك خفيفاً فيما يحدث المد الأول عند الساعة 09:27 والمد الثاني عند الساعة 20:42 والجزر الأول عند الساعة 15:23 والجزر الثاني عند الساعة 03:22.