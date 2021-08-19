تحديث قائمة الدول الخضراء للمسافرين القادمين إلى أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة السياحة والثقافة - أبوظبي، أمس، «القائمة الخضراء» المحدثة للمسافرين القادمين إلى أبوظبي.

ومدرج أدناه القائمة الكاملة للدول والمناطق والأقاليم والمناطق المسموح بالسفر منها إلى أبوظبي مباشرة دون الاحتياج لاتخاذ إجراءات الحجر الصحي: -أستراليا -ألبانيا -البحرين -التشيك -السعودية -السويد -الصين -ألمانيا -المجر -النمسا -أوكرانيا -إيرلندا -بروناي -بلجيكا -بلغاريا -بولندا -تايوان/جمهورية الصين الشعبية/ -رومانيا -سنغافورة -سويسرا -سيشيل -صربيا -كندا -كوريا الجنوبية -مالطا -موريشيوس -مولدوفا -نيوزيلندا -هونج كونج/مناطق جمهورية الصين الشعبية الإدارية الخاصة/، وجارٍ تحديث هذه القائمة بناء على تطورات انتشار فيروس «كوفيد-19» عالمياً، وقد تتغير أسماء الدول المصرح بها. والقائمة سارية اعتباراً من 20 أغسطس 2021، من الساعة 12:00 صباحاً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفيما يخص ممرات السفر الآمنة فقد أوضحت أنه إذا تم تطعيمك بالكامل ضد فيروس كوفيد-19/تلقيت الجرعة النهائية قبل 28 يومًا على الأقل من السفر/، فلن يُطلب منك أيضًا الحجر الصحي عند السفر بين أبوظبي والدول التالية:-البحرين-اليونان-سيشل-صربيا.