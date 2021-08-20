مدير عام «أبوظبي للدفاع المدني»: الإمارات سباقة عالمياًً في مد يد العون والمساعدة

أبوظبي (الاتحاد)

أكد العميد محمد إبراهيم العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد واحدة من الدول السباقة عالمياً في مد يد العون والمساعدة لشعوب العالم، والمبادرة دوماً بتقديم أرقى أنواع العمل الخيري والإنساني في حالات الطوارئ ومختلف الظروف الحياتية عالمياً.

وأوضح في كلمة بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، أن مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ولإيمانه بأن الإنسان هو الثروة الحقيقية للأوطان، بادر بترسيخ قيمة العمل الإنساني في دولة الإمارات، ومنها انتقل لأرجاء العالم كافة.

محمد إبراهيم العامري

وأضاف: «إن مبادرات الإمارات وجسورها الجوية المستمرة في تقديم المساعدات والإعانات، ترسخ مسيرة مضيئة عالمياً تستمر حتى اليوم في ظل رعاية ودعم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات، لتمضي مسيرة الخير والعطاء في تسجيل بصمات مضيئة بالعمل الإنساني والخيري في الإمارات ودول العالم».

ووجه التحية والتقدير لجميع الإطفائيين والمسعفين لجهودهم الإنسانية في تقديم أغلى أوقاتهم للتضحية لأجل إنقاذ المحصورين والمنكوبين في حالات الكوارث والحوادث، ليقدموا أدواراً بطولية إنسانية تسجل بحروف من نور.