«الشارقة للعمل التطوعي»: الإمارات تواصل مسيرة العطاء حول العالم

الشارقة (وام)

أكدت «جائزة الشارقة للعمل التطوعي» أن دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل مسيرة الخير والعطاء عبر إتاحة ميادينه بمختلف المجالات التطوعية والإنسانية والخيرية وسن قوانين وتشريعات تنظيمية لتأصيل مضامينه والانتقال به إلى برامج ومبادرات تنموية دائمة تخدم المحتاج محلياً وعالمياً في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» والتوجيهات والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله».

وقال الدكتور جاسم الحمادي أمين عام الجائزة بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني الذي يصادف 19 أغسطس من كل عام: «تأتي أهمية هذا اليوم الذي تحتفل به دولة الإمارات العربية المتحدة كبقية دول العالم لتسليط الضوء على أهمية العمل الإنساني وتجسيد نهجه المجتمعي بين الشعوب لاسيما وأن الإمارات من الدول الرائدة عالمياً في مجال العمل الإنساني وتولي أهمية كبيرة لتوفير مواد الإغاثة الطارئة للمتضررين من جائحة كورونا.

وأشار إلى أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،رعاه الله، بمنح الإقامة الذهبية لرواد العمل الإنساني تؤكد أن الإمارات دائماً سباقة في العمل الخيري وبما بخدم البشرية.