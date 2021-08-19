«خيرية الفجيرة» توزع 1000 سلة غذائية

الفجيرة (الاتحاد)

أطلقت جمعية الفجيرة الخيرية مبادرات بمناسبة «اليوم العالمي للعمل الإنساني تضمنت توزيع 1000 سلة غذائية شملت خط الدفاع الأول (العاملين والمتطوعين) في مراكز الفحص لفيروس كورونا بمنطقة الفجيرة الطبية، وأسر الأيتام المسجلين في الجمعية ونزلاء المؤسسة العقابية وأصحاب الهمم من الفئات المحتاجة والأسر المتضررة من جراء فيروس كورونا.

كما وزعت 8000 عبوة مياه وعصائر تم تسليمها إلى مراكز الفحص الخاصة بفيروس كورونا في الفجيرة.

و قال يوسف المرشودي مدير عام جمعية الفجيرة الخيرية: إن الاحتفال بهذه المناسبة رسالة إماراتية مفتوحة للعالم أجمع، وهي رسالة تحمل قيم هذا الوطن ومبادئ أبنائه من العطاء والجود، وتدعو للسلام والأمان، من الإمارات بوابة المحبة والتعايش وثقافة الإيثار والبذل ومحبة الآخرين، تحت ظل قيادتنا الرشيدة.