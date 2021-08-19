فارس خلف المزروعي: الإمارات نموذج عالمي مشرف في العمل الإنساني

أبوظبي (الاتحاد)

ثمن معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي، مبادرات دولة الإمارات العربية المتحدة وجهودها المستمرة في مد أيادي الخير والعطاء والدعم للدول والمجتمعات الشقيقة والصديقة لإعانتها على مواجهة جائحة كورونا، لتقدم نموذجاً مشرفاً ورائداً، تحقيقاً للتضامن الإنساني والتعاون الدولي، وترسيخاً لنهج مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».

وأوضح أن العمل الإنساني الدولي والعطاء يستمر، حيث سار على نهج «زايد الخير» صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، دعماً لمشروعات الخير والعطاء والإنسانية في أرجاء العالم. وأكد أن الاحتفال باليوم العالمي للعمل الإنساني يأتي عرفاناً بأولئك الذين يخاطرون بأنفسهم في سبيل أداء الواجب الإنساني في مجال الإغاثة.

وأكد اعتزاز أبناء الإمارات بتلك الجهود الإنسانية، والتي تسهم بقوة في تحسين مجالات الاستجابة تجاه الأزمات الإنسانية حول العالم.

وأشار إلى أن مبادرات الإمارات الإنسانية وجهودها للحد من تداعيات جائحة «كوفيد-19» عالمياً، استفادت منها عشرات الدول حول العالم..

وأضاف أن زايد الخير لا يزال عنواناً ورمزاً خالداً للعطاء والعمل الإنساني والخيري، بما قدمه من أعمال خيرة أسهمت في تخفيف معاناة الكثير من شعوب العالم.