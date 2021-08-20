جابر المرر أفضل مدير تنفيذي للخدمات المساندة بـ «صحة»

أبوظبي (الاتحاد)

تؤدي الكوادر الإدارية في شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» دوراً مهماً إلى جانب الكوادر الطبية والفنية، لتقديم رعاية صحية عالمية المستوى لأفراد المجتمع، ويقوم العاملون في إدارات خدمات الدعم والمساندة في المنشآت الصحية بتوفير متطلبات هذه المنشآت خاصة المرتبط منها بالخدمات المقدمة للمرضى.

ومن أبناء الإمارات الذين يحرصون على خدمة دولتهم ويتفانون في العمل جابر علي المرر، المدير التنفيذي للخدمات المساندة في مستشفيات الظفرة، إحدى منشآت شركة «صحة»، الذي يشرف ويتابع جميع الأقسام المرتبطة بدائرة الخدمات المساندة، والإدارة اليومية للأنشطة التشغيلية لقسم الخدمات المساندة والخدمات العامة عبر أكثر الوسائل اقتصاداً، وبطريقة فعالة في إطار السياسات والإجراءات المتبعة في شركة «صحة».

وتعد الخدمات المساندة من الوظائف الحيوية في القطاع الصحي، وبمثابة الشريان للخدمات الطبية حيث إنها مرتبطة بالخدمات المقدمة للمرضى بشكل مباشر، وتلعب الخدمات المساندة دوراً محورياً في الارتقاء بقطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات.

بدأ جابر علي المرر، عمله في شركة «صحة» بوظيفة منسق، ووضع نصب عينيه تطوير مهاراته القيادية، واكتساب الخبرات العملية والميدانية والتطوعية، وتنوعت المهام التي شغلها ومنها: ضابط إسكان، منسق الخدمات العامة، مدير الخدمات العامة، إلى أن تم تعيينه مدير للخدمات المساندة في مستشفيات الظفرة.

وفرت له شركة «صحة» منذ التحاقه بالعمل لديها منذ تأسيسها، فرص التعلم المستمر والتدريب واكتساب الخبرات، مما أهله لتحقيق أفضل النتائج خلال مسيرة عمله، وحصوله على جائزة أفضل مدير تنفيذي للخدمات المساندة على مستوى شركة «صحة».

أشرف جابر علي المرر، على تشكيل فريق (CBRNE) لمكافحة الكوارث الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية في مستشفيات الظفرة، وحرص على استقطاب أبناء الإمارات ليكونوا أعضاءً في هذا الفريق، ومن الركائز الأساسية للتعامل مع مثل هذه الكوارث، إذ مثَّل أبناء الإمارات 80% من أعضاء الفريق، وقاد كذلك فريق الفحص الميداني لمكافحة جائحة كوفيد-19 بمنطقة الظفرة.

أكد جابر علي المرر، أن شركة «صحة» حرصت على صقل مهاراته من خلال الدورات التعليمية وورش العمل وتفويض الصلاحيات وتبني الأفكار التي من شأنها مواكبة جميع المتغيرات، وحفزته من خلال الاعتماد عليّه في العديد من المشاريع، الأمر الذي جعله يكتسب الخبرات المهمة، ويتعلم كيفية تطوير العمل.