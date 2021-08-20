الخدمة الوطنية تحدد إجراءات الالتحاق بالفصل الجامعي للمجندين

ناصر الجابري (أبوظبي)

حددت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، إجراءات الالتحاق بالفصل الجامعي الجديد، حيث أشارت إلى وجود إجراءات رئيسة، تتمثل في أن يكون الطالب ممن هم في المجموعة الثانية من الدفعة الـ 16 للخدمة الوطنية، والتي ستبدأ في الـ 19 من ديسمبر المقبل، للالتحاق بالدراسة الجامعية، خلال الفترة الصباحية بدوام كامل في الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي الحالي.

وأوضحت ضمن منصاتها الرسمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أنه سيتم السماح للطلبة من المجموعة الثانية، باستكمال الدراسة الجامعية بعد التحاقهم ببرنامج الخدمة الوطنية، خلال الفترة المسائية من مرحلة الخدمة الفعلية، بشرط تطبيق المؤسسات التعليمية نظام الدراسة عن بُعد، خلال الفصل الأول من العام الجامعي 2022-2023، مشيرة إلى أن وزارة التربية والتعليم ستقوم بالتعميم على المؤسسات التعليمية في الدولة، بالسماح للطلبة من المجموعة الثانية بالالتحاق بالدراسة الجامعية للفصل الدراسي الأول 2021-2022، وذلك بناء على التنسيق مع هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية. وأشارت إلى أنه سيتم السماح للطلبة من المجموعة الثانية بأداء الاختبارات النهائية في المؤسسات التعليمية، في حال عقد الاختبارات النهائية خلال شهر يناير، على أن يتم إحضار ما يُثبت ذلك.

وبينت أن أولوية الالتحاق للمجموعة الأولى من الدفعة الـ 16، والتي تبدأ في الـ 12 من سبتمبر المقبل، ستكون للحاصلين على نسبة 80% فما فوق، أو ما يعادلها لطلبة الثانوية العامة بشرط استكمال متطلبات التسجيل والفحص الطبي، أما المجموعة الثانية فستكون لبقية الفئات، حيث سيتم إرسال رسائل نصية للمجندين لإعلامهم بتاريخ انتسابهم للدورة، مشيرة إلى أن الدراسة الجامعية ستكون اختيارية وحسب معايير وسياسة القبول للمؤسسات التعليمية، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم. وأتاحت الهيئة إمكانية تأجيل برنامج الخدمة الوطنية للطلبة المتميزين ممن حصلوا على قبول في تخصص الطب، سواء في الجامعات داخل وخارج الدولة، حيث عليهم تقديم الوثائق المطلوبة لدى مراكز التجنيد مثل صورة عن المؤهل الدراسي، بمعدل 85% أو فأعلى، وشهادة القبول لدراسة الطب من المؤسسة التعليمية والتعهدات الأخرى المطلوبة.

ولفتت إلى أنه بالنسبة للطلبة الحاصلين على نسبة 90% فما فوق، أو ما يعادلها، والحاصلين على نتيجة اختبار اللغة الإنجليزية «إمسات»، بمعدل 1250 فما فوق، من الراغبين بإيقاف برنامج الخدمة الوطنية واستكمال الدراسة الجامعية، فإنه سيتم السماح لهم بذلك بعد الانتهاء من أداء التدريب الأساسي بنجاح، بناء على الإجراءات المتبعة في هذا الشأن، أما لغير الراغبين في إيقاف البرنامج فإنه سيتم فتح المجال لهم للدراسة الجامعية بنظام التعليم عن بُعد في الفترة المسائية، خلال مرحلة الخدمة الفعلية، والتي تصادف الفصل الأول الجامعي في سبتمبر 2022.

وبينت الهيئة، أن الدراسة الجامعية ستكون خلال الفترة المسائية من مرحلة الخدمة الفعلية بشرط تطبيق المؤسسات التعليمية لنظام التعليم عن بُعد، وذلك لصعوبة التنقل من وإلى موقع الجامعات، حيث ستكون مسؤولية الطالب توفير الأجهزة والمعدات للدراسة، وسيطلب من المجند توفير نسخة من الجدول الدراسي وذلك للسماح له بالتواجد للدراسة وأداء الاختبارات.

مواعيد محددة

ولفتت إلى أنه إن تصادف موعد اختبارات الجامعة مع وقت الدوام الرسمي، خلال الفترة الصباحية، فإنه يتوجب تسليم نسخة من الجدول الدراسي الخاص بالمجند إلى الوحدة أو الجهة التي يتواجد فيها أثناء مرحلة الخدمة الفعلية، مع إعلامهم بمواعيد الاختبارات بوقت كاف حتى يتم السماح للمجند بالتواجد لأداء الاختبارات في المواعيد المحددة.