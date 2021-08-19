6 إرشادات لتجنب حرائق المحاصيل الزراعية

ناصر الجابري (أبوظبي)

حددت القيادة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية، 6 إرشادات لتجنب حرائق المحاصيل الزراعية، وذلك ضمن إجراءات الأمن والسلامة التي تستهدف تعزيز مؤشرات السلامة من الحرائق وتقليل نسب الإصابات والوفيات الناتجة عنها، وترسيخ مكانة الإمارات الريادية حول العالم في قلة نسب الحرائق.

وتضمنت الإرشادات، الحرص على حفظ الأسمدة والمبيدات الحشرية في أماكن مخصصة وتجنب تعرضها لأشعة الشمس بشكل مباشر، حيث يسهم الإجراء في عدم تفاعل المواد التي تتكون منها الأسمدة والمبيدات مع حرارة الشمس العالية، بما يؤدي إلى تجنب الحرائق المحتملة الناتجة عن المواد القابلة للاشتعال. وشملت الإرشادات التخلص من أعقاب السجائر في أماكن آمنة بعيدة عن الأشجار والمواد سريعة الاشتعال، حيث تؤدي أعقاب السجائر إلى حدوث الحرائق في المحاصيل الزراعية خاصة في حال رميها بجوار الأشجار وعدم إطفائها بشكل جيد، بما يؤدي إلى نشوب الحريق في المحصول الزراعي.

ودعا الدفاع المدني إلى عدم إشعال النار بقصد الطهي والشواء بالقرب من الأشجار أو الحشائش الجافة، نظراً للأضرار المحتملة لهذا السلوك، إضافة إلى الحرص على حرق المخلفات بكميات بسيطة وفي مكان مخصص لهذا الغرض وبعيداً عن الأشجار، لتفادي التداعيات المحتملة لحرائق المخلفات وإمكانية وصولها للأشجار واشتعالها.

وتضمنت الإرشادات، التأكيد على أن يكون سور المزرعة مبني من المواد الثابتة وبارتفاع مناسب لحمايتها من مخاطر الحريق، إضافة إلى التأكد من وجود مصدر مياه بالقرب من المحصول الزراعي، لاستخدامه عند وقوع حادث حريق، حيث يعزز وجود مصدر المياه من سرعة الاستجابة وخفض نسبة الخطر عند حدوث الحريق.

وأكدت القيادة العامة للدفاع المدني، مواصلتها العمل لنشر الوعي الوقائي والتعريف بمبادئ السلامة والوقاية من المخاطر والحوادث والكوارث، وطرق الإخلاء، والإجراءات الواجب اتباعها لضمان سلامة المجتمع، حيث تستهدف المبادرات المختلفة للدفاع المدني مختلف شرائح المجتمع لتعريفهم بأهمية تطبيق اشتراطات الوقاية والسلامة.

ودعت الجمهور إلى متابعة جميع حملات التوعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي للدفاع المدني ووزارة الداخلية، مؤكدةً أن الحفاظ على الأمن والسلامة مسؤولية مشتركة بين الأفراد وأجهزة الدفاع المدني، ولن يتحقق ذلك إلا بتكامل وتوحيد الجهود لحماية الأرواح والممتلكات والمكتسبات الوطنية.