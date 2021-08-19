شرطة دبي تفتتح «الدورة المُتقدمة في مجال الطائرات المُسيرة»

دبي (الاتحاد)

افتتح اللواء المهندس كامل بطي السويدي مدير الإدارة العامة للعمليات، بناءً على توجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، فعاليات «الدورة المُتقدمة في مجال الطائرات المُسيرة» لموظفي شرطة دبي، وذلك في نادي الضباط، بحضور العميد بدران الشامسي مدير الإدارة العامة للتدريب، والعميد نبيل عبد الله نائب مدير الإدارة العامة للعمليات، والعقيد عبد الله الملا نائب المدير العام لشؤون الاتصالات والتقنيات بالوكالة في الإدارة العامة للعمليات، وعدد من الضباط والموظفين، بهدف تزويد الكوادر بالمهارات والمعارف اللازمة في استخدام الطائرات المُسيرة في مجال العمل الشرطي ودعم المهام الميدانية. وأكد اللواء السويدي أن «الدورة المُتقدمة في مجال الطائرات المُسيرة» تأتي في إطار الرؤية الاستراتيجية لشرطة دبي في استخدام أحدث التقنيات الذكية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي في الطائرات دون طيار لتعزيز الجانب الأمني والاستجابة السريعة للبلاغات والمكالمات الطارئة، وفي مختلف المهام الشرطية الميدانية.

وأشار اللواء السويدي إلى أن الدورة المُتقدمة تأتي أيضاً في إطار الاستعداد المُستمر من قبل القيادة العامة لشرطة دبي في رفع مستوى جاهزية كوادرها البشرية لتطبيق أفضل الممارسات والتقنيات الذكية خلال فعاليات الحدث العالمي إكسبو دبي 2020، مبيناً أن الدورة تستهدف الفرق التخصصية المُختلفة في شرطة دبي بحيث يتم تزويد الكوادر بالمهارات والمعارف اللازمة في استخدام الطائرات المُسيرة في مجال العمل الشرطي ودعم المهام الميدانية.

ورحب اللواء السويدي خلال الدورة التي تنظمها الإدارة العامة للعمليات بالتعاون مع الإدارة العامة للتدريب وتستمر إلى السادس عشر من الشهر المُقبل، بالمشاركين من مختلف الإدارات العامة التخصصية، متمنياُ لهم التوفيق والاستفادة من كافة المعلومات القيمة وتطبيقها بحرفية عالية أثناء أداء واجبهم الوظيفي.

وستناقش الدورة التي تتكون من شقين نظري وعملي، القوانين والأنظمة الدولية الخاصة باستخدام الطائرات المُسيرة، والخرائط الجغرافية ثلاثية الأبعاد، وآليات الطيران الليلي باستخدام الطائرات دون طيار، واستخدام الطائرات المُسيرة في البحث والإنقاذ، وتأمين الفعاليات، إلى جانب الطيران في المناطق المُغلقة.