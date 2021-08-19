تكريم مواطن أنقذ طفلاً في الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

كرم اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، المواطن محمد رمضان الزرعوني تقديراً لموقفه الإنساني، وشجاعته في إنقاذ طفل، أُغلقت عليه أبواب المركبة، وكاد أن يتعرض للاختناق، وصادف وجود المواطن بالقرب من المركبة، وعلى الفور قام بتقديم المساعدة وإخراج الطفل منها.

وأكد اللواء الشامسي أن ما قام به محمد الزرعوني، من واجب إنساني أنقذ فيه روح طفل، كان قد حبس في المركبة، حيث قام بإخراجه منها قبل تعرضه للاختناق، يعد مثالاً مشرفاً لأبناء الوطن، وما يتمتعون به من خصال حميدة تربوا عليها في مجتمع دولة الإمارات، مشيراً إلى أهمية دور أفراد المجتمع في العملية الأمنية، وهذا العمل يعد مسؤولية مجتمعية مع الأجهزة الشرطية، التي تمثل أحد أهم ركائز الأمن والأمان في المجتمع.