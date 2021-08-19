محمد بن زايد ورئيس فرنسا يبحثان علاقات البلدين والتطورات في المنطقة

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال اتصال هاتفي تلقاه من فخامة إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، علاقات الصداقة والتعاون وسبل تعزيزها وتنميتها لما فيه خير البلدين والشعبين الصديقين.. إضافة إلى مجمل القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وتبادل سموه والرئيس الفرنسي، خلال الاتصال، وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية.. وأكدا في هذا السياق أهمية دفع الجهود باتجاه ترسيخ الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة من خلال الحلول الدبلوماسية والحوار الفاعل بما يحقق تطلعات الشعوب إلى البناء والتنمية والعيش بسلام واستقرار.

كما تناول الاتصال مستجدات جائحة «كورونا» في البلدين والعالم وجهود التعامل معها على مختلف المستويات.