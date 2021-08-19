طقس الإمارات المتوقع غداً الجمعة

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً نهاراً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر.

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة الغبار نهاراً، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وقال المركز، في بيانه اليومي، إن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س. يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً. ويحدث المد الأول عند 12:52 والمد الثاني عند 23:05 والجزر الأول عند الساعة 16:42 والجزر الثاني عند الساعة 06:36.

في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً. يحدث المد الأول عند 08:45 والمد الثاني عند الساعة 19:45 والجزر الأول عند الساعة 14:31 والجزر الثاني عند الساعة 02:34.