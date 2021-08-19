«الصحة» تحذر من شرائط «اكيوتشيك» لفحص سكر الدم

سامي عبد الرؤوف (دبي)

حذرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، من شرائط اختبار أكيوتشيك بيرفورما، التي تستخدم لفحص السكر في الدم، وذلك بسبب احتمالية وجود شرائط الاختبار المذكورة في علب مفتوحة، مما قد يتسبب في نتائج خاطئة غير متوقعة.

وأشارت الوزارة، في تعميم لها، إلى أن الشركة المصنعة أفادت بإمكانية حدوث هذا الخطأ في حالات «نادرة جدا»، موضحة أن هذا المنتج مسجل لديها ويمكن الإبلاغ عن الآثار الجانبية من خلال وسائل التواصل المحددة.

وأوصت الوزارة، الشركة المصنعة بفحص علب شرائط الاختبار المذكورة قبل الاستخدام، وعدم استخدام شرائط الاختبار في الحالات التالية، وهي: في حالة كانت العلبة مفتوحة عند استخدام شرائط الاختبار لأول مرة، أو في حالة لم يتم إغلاق الغطاء بالكامل.

كما يطلب عدم الاستخدام، إذا عند أي تلف في الغطاء أو العلبة، أو أي شيء يمنع الغطاء من الإغلاق بشكل صحيح. وشددت الوزارة على ضرورة عدم استخدام المنتجات المتأثرة والتواصل مع الشركة المصنعة لاستبدالها.