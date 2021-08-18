سعيد الطاير: الإمارات أنموذج متفرد في العمل الإنساني

دبي (وام)

أكد معالي سعيد محمد الطاير رئيس مجلس أمناء مؤسسة «سقيا الإمارات» أن العمل الإنساني يمثل نهجاً راسخاً في سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة التي تعد من أكبر المانحين الدوليين في مجال المساعدات الإنسانية، وقد تجلى ذلك النهج خلال الظروف الاستثنائية التي شهدها العالم نتيجة انتشار جائحة فيروس كوفيد-19، حيث قدمت دولة الإمارات أنموذجاً متفرداً في العمل الخيري والإنساني غير المحدود لمواجهة التحديات ومد يد العون للمحتاجين في أي مكان على الرغم من التحديات الميدانية واللوجستية التي فرضتها جائحة كوفيد-19 عالمياً.

وأضاف: يقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: «لن ندير ظهرنا للإنسانية أياً كانت التحديات.. وسنواصل غرس بذار الأمل في كل بقاع المعمورة.. وسنكون عوناً وسنداً للإنسان في كل مكان». وأشار الطاير إلى أن مؤسسة «سقيا الإمارات» تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» تشكل رافداً مهماً لجهود الدولة في مجال العمل الإنساني، وبلغ عدد المستفيدين من مشاريع «سقيا الإمارات» أكثر من 13 مليون شخص في 36 دولة، من خلال ما يزيد على 1000 مشروع مياه مستدام.