«عونك يا وطن» يوزع 1000 حقيبة على العمال

العين (الاتحاد)

نظم فريق «عونك يا وطن» التطوعي مبادرة «صيفنا خير»، لتوزيع أكثر من 1000 حقيبة صحية تحتوي على مستلزمات تخفف من حرارة الصيف على فئة العمال العاملين تحت حرارة الشمس في مدينة العين، وذلك برعاية الشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن حم العامري رئيس الفريق، وبمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني.

وقال ابن حم: تأتي المبادرة في إطار حرص فريق عونك يا وطن على سلامة العاملين والتزامه بدعم مختلف الجهود، لتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعمال، وتجنيبهم ما قد يسبب مخاطر صحية، وفق قواعد السلامة والصحة المهنية. وأضاف: يهدف فريق عونك يا وطن من خلال إطلاقه لهذه المبادرة إلى مواصلة سلسلة مبادراته ومشاريعه المجتمعية السابقة لتعزيز روح التكاتف والتعاون بين أفراد المجتمع ومؤسساته، فضلاً عن ترسيخ ثقافة التكافل المجتمعي كأسلوب فعال تتضافر فيه جهود الجميع لتحقيق النتائج المجتمعية المنشودة.

وأعرب الشيخ محمد بن حم عن شكره وتقديره لمختلف الشركاء من المؤسسات الحكومية والجهات الخاصة التي قدمت مختلف أشكال الدعم والتعاون في سبيل إنجاح مبادرات المسؤولية المجتمعية، ودعا الجميع إلى مواصلة الدعم الذي يعبر عن الشراكة البناءة التي تجسد القيم المجتمعية الأصيلة، وغاياتها الإنسانية النبيلة في الارتقاء بالمجتمع وترسيخ ثقافة التطوع.

ومن جانبها، قالت سلام القاسم منسق فريق «عونك يا وطن» التطوعي: إن هذه الحملة أقيمت تحت عنوان «صيفنا خير» وشملت أكثر من 1000 حقيبة صحية على العمال في مدينة العين على مدار 3 أيام، تم خلالها توزيع حقائب صحية تحتوي على مستلزمات تخفف من حرارة الصيف، على العاملين تحت أشعة الشمس في هذه الأيام الحارة، حيث نشعرهم بالاهتمام ونرسم البهجة على وجوههم.. نظم المبادرة أكثر من 50 من المتطوعين والمتطوعات.