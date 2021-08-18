مستشفى مدينة زايد يُنقذ مريضاً مصاباً بالتهاب نادر

أبوظبي (الاتحاد)

نجح فريق طبي في مستشفى مدينة زايد، أحد مستشفيات الظفرة التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، في إنقاذ حياة مريض يُعاني التهاباً نخرياً شديداً وواسعاً للصفاق وعضلات جدار الصدر والبطن وكيس الصفن، وذلك بعد جراحة ناجحة شارك فيها فريق من اختصاصيي الجراحة العامة وجراحة المسالك البولية والتخدير والعناية المركزة. وقال الدكتور فادي بسام المحاميد، استشاري ورئيس قسم الجراحة العامة في مستشفى مدينة زايد، إن قسم الطوارئ في المستشفى استقبل المريض الذي كان يُعاني ارتفاعاً في درجة الحرارة، وهبوط في الدورة الدموية، مع آلام بطنية وصدرية مبهمة، وقصور حاد في وظائف الكلى والجهاز التنفسي والدوراني «قصور أعضاء متعدد».

وأضاف أنه بعد التصوير الطبقي المحوري للصدر والبطن تبيّن وجود غاز في طبقات عضلات البطن وجدار الصدر، وتم تشخيص حالة المريض بالتهاب صفاق نخري في عضلات جدار الصدر والبطن وكيس الصفن، وهي حالة إنتانية شديدة وخطرة وتترافق بنسبة وفيات مرتفعة جداً ومن جانبها، قالت الدكتورة مريم راشد المحيربي، نائب مدير دائرة الشؤون الطبية، إن الفريق الطبي في مستشفى مدينة زايد قرر إجراء فتح وتنضير للعضلات الصدرية والبطنية واستئصال الأنسجة المتموتة على يد فريق الجراحة العامة، بالإضافة لتنظير واستئصال الأنسجة المتموتة من منطقة الصفن على يد فريق جراحة المسالك البولية.