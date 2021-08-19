حاكم رأس الخيمة يستقبل السفير العراقي

رأس الخيمة (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه في مدينة صقر بن محمد، مظفر مصطفى الجبوري سفير جمهورية العراق لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه، ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بالسفير، وتبادل معه الأحاديث حول تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين على مختلف الصعد.

وأشاد سموه بعلاقات الأخوة التي تربط دولة الإمارات وجمهورية العراق، وجهود السفير في توطيد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. من جانبه عبر الدكتور مظفر مصطفى الجبوري، عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال.