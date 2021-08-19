بتوجيهات عمار النعيمي.. بلدية عجمان توفر ساحات لألعاب الأطفال

عجمان (الاتحاد)

بتوجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، باشرت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، بتوفير أماكن ومساحات متعددة، لتكون متنفساً وملاذاً آمناً للأطفال، لممارسة ألعابهم بحرية، وصقل مهاراتهم ومواهبهم ورفع مستوى السعادة لديهم.

وقال عبدالرحمن محمد النعيمي، مدير عام الدائرة، خلال اطلاعه على سير العمل في مشروع إنشاء ساحات اجتماعية: إن القيادة الحكيمة في إمارة عجمان تحرص على الارتقاء بالإمارة، لتكون مدينة عيش مثالي تتوفر فيها كل مقومات السعادة والرفاهية والخدمات المثالية.

وأكد أن جميع مؤسسات ودوائر وجهات الإمارة، تعمل جنباً لجنب لتحقيق رؤى القيادة الحكيمة، وتكمل جهودها لضمان إيجاد إمارة مثالية للسكان والزوار، مؤكداً أن الدائرة عملت على تحقيق التوصيات الصادرة عن دراسة الرفاه الذاتي، والتي أعدها مركز الإحصاء والتنافسية بعجمان تحت عنوان «سعادة الطفل في إمارة عجمان»، حيث أوصت بزيادة مساحات اللعب والحدائق والمسابح والأماكن الترفيهية، وإيجاد مساحات للإبداع أمام الأطفال وتحقق تطويراً لقدراتهم في المجالات كافة.

وأشار عبدالرحمن النعيمي، إلى أن الدائرة ارتأت إنشاء حديقة ستوديهات في منطقة النعيمية 3 وسط، باعتبارها منطقة حيوية يقطنها العديد من السكان، وتشهد توافد الزوار على مدار الساعة، وقد أقيمت على مساحة حوالي 10 آلاف متر مربع، وتشمل ممرات للمشي، ومبنى دورات مياه، وإضاءة ونظام ري، وزراعة تجميلية ومظلات وألعاب أطفال، وتبلغ نسبة إنجازها نحو 25%، ومن المتوقع الانتهاء من الأعمال مع نهاية العام الجاري.

ولفت المهندس خالد معين الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة بالدائرة، إلى مشروع حديقة «ساحة السعادة» بمنطقة الجرف 1، والتي أقيمت على مساحة حوالي 5000 متر مربع، وتشمل المرحلة الأولى من المشروع إنشاء مناطق زراعية ونظام ري، وممرات جري، ومناطق ألعاب، وإضاءة بالطاقة الشمسية، وجلسات ومواقف سيارات، موضحاً أن نسبة الإنجاز في المشروع بلغت 30%.

وأكد أن الدائرة تسعى لزيادة الرقعة الخضراء في الإمارة، حيث بلغ عدد الحدائق العامة المنجزة بالإمارة حتى نهاية العام الماضي 17 حديقة، بينها 12 حديقة في الأحياء السكنية.