تعاون بين جامعة الإمارات وكلية لي كيوان يو بسنغافورة

العين (الاتحاد)

في إطار جهود جامعة الإمارات العربية المتحدة لدعم القطاعات الحيوية والتوجهات الاستراتيجية، يقوم مركز جامعة الإمارات للسياسة العامة والقيادة بالجامعة بتعاون علمي وبحثي مع كلية لي كيوان يو للسياسة العامة في الجامعة الوطنية بسنغافورة، والذي يأتي ضمن استراتيجية الجامعة والمركز في بناء شبكة علمية، تساهم في دعم المخرجات التعليمية والبحثية في مجالات السياسة العامة والقيادة، وتعمل الجامعة على دعمه بالممكّنات العلمية والفنية ليصبح أحد المراكز العلمية والبحثية الهامة في المنطقة.

ويأتي هذا التعاون ضمن توأمة التعاون ما بين المركز والكلية.وأوضح الدكتور أحمد علي مراد، النائب المشارك للبحث العلمي في الجامعة، بأن الجامعة تعمل على التأكيد على التعاون الدولي مع المراكز البحثية المرموقة في التوجهات الوطنية، مما يعزز من مكانة مركز جامعة الإمارات للسياسة العامة والقيادة إقليمياً ودولياً، حيث تعتبر كلية لي كيوان يو من أكبر وأعرق الكليات الجامعية المتخصصة في السياسة العامة في آسيا، والذي بدوره سيساعد في تعزيز دور المركز العلمي ورؤيته في الريادة والتميز. وتتطلع جامعة الإمارات للاستفادة من هذا التعاون في دعم التوجهات الاستراتيجية الوطنية.

وأوضح المشارك فرانسيسكو مانسيني، وكيل كلية لي كيوان يو للسياسة العامة للتعليم التنفيذي في الجامعة الوطنية بسنغافورة قائلاً: إن التعليم التنفيذي بكلية لي كيوان يو للسياسة العامة سعيد بهذا التعاون مع جامعة الإمارات العربية المتحدة، ونتطلع للعمل لتعزيز العلاقة بين المؤسستين من خلال برامج التعليم والأنشطة الأكاديمية المشتركة.