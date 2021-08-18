شرطة دبي تُفاجئ موظفاً بتكريمه في مقر عمله

دبي (الاتحاد)

فاجأت القيادة العامة لشرطة دبي، محمد صالح الواقدي، الموظف في خدمات التسجيل العقاري «الطابو» في مركز الخدمات الحكومية في «البرشاء مول»، بتكريم خاص في مقر عمله، وذلك لأمانته وحرصه على إعادة حقيبة أموال إلى صاحبها، بعد عثوره عليها بالقرب من جهاز صراف آلي خارج أحد البنوك في شارع الشيخ زايد.

وحرص الموظف الواقدي على تسليم الحقيبة التي تحتوي على مبلغ 45 ألفاً و800 درهم إلى جانب شيك مالي بقيمة 70 ألف درهم ومستندات خاصة، إلى مركز شرطة البرشاء، في ما عمل المركز على التحقق من هوية صاحب الحقيبة وتسليمها له، الأمر الذي أدخل السعادة إلى قلبه وأشاد بالأمن والأمان في إمارة دبي.

وزار العميد عبد الرحيم بن شفيع مدير مركز شرطة البرشاء، يرافقه العقيد أحمد عبيد يوسف بن حضيبة رئيس قسم السجلات الجنائية، والملازم أول منى عبد المحسن محمد رئيس قسم إسعاد المتعاملين في شرطة البرشاء، مكان عمل الموظف محمد صالح الواقدي في مركز الخدمات الحكومية في البرشاء مول، وحرص على تكريمه وسط زملائه، بحضور عبد الله أحمد عبد الله مدير مركز الخدمات الحكومية، وحسين بحري رئيس قسم الطابو، ورياض مصلح مسؤول خدمة العملاء في قسم الطابو، وعدد من الموظفين.

وقال العميد عبد الرحيم بن شفيع إن شرطة دبي تحرص دائماً على تكريم أفراد المجتمع لأمانتهم وحرصهم على تسليم المعثورات لمراكز الشرطة من أجل تسلميها لأصحابهم، وهو ما يعكس الصورة الإيجابية عن الأمن والأمان في مجتمع دولة الإمارات.

بدوره، عبر الموظف محمد الواقدي عن سعادته لحرص شرطة دبي على تكريمه ومبادرتها في الوصول إلى مكتبه الخاص، مشيراً إلى أنه قام بواجبه الوطني في تسليم الحقيبة إلى مركز شرطة البرشاء بعد العثور عليها حتى يستعيد مالكها أمواله.