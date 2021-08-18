شرطة دبي تكرم 24 شاباً وشابة من مرتب «العمليات»

دبي (الاتحاد)

كرم المهندس كامل بطي السويدي مدير الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، بحضور المهندسة سلامة الفلاسي رئيس مجلس القيادات الشابة وعدد من كبار الضباط والمعنيين، 24 شاباً وشابة من مرتب الإدارة العامة للعمليات؛ وذلك تقديراً وتحفيزاً لهم لبذل مزيد من الجهد.. وألقى اللواء السويدي، كلمة بهذه المناسبة قال فيها: يسعدنا وبكل فخر أن نقول اليوم إن الشباب أصبحوا يشكلون علامة فارقة في مسيرة التقدم والنماء في شتى المجالات، فهم الأمل والطموح والفكر، تبنى عليهم الأمم والأوطان.

وأكدت المهندسة سلامة الفلاسي، أن شباب شرطة دبي في مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة استطاعوا الخروج بمبادرات ومشاريع نوعية ومبتكرة أسهمت في تطوير منظومة العمل الأمني.