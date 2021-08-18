الرئيس التركي وطحنون بن زايد يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

أنقرة (وام)

استقبل فخامة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية اليوم وفداً إماراتياً برئاسة سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني.

وبحث الجانبان - خلال اللقاء الذي جرى في أنقرة - سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية التركية، خاصة التعاون الاقتصادي والتجاري والفرص الاستثمارية في مجالات النقل والصحة والطاقة، بما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين.

كما جرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. ونقل سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان خلال اللقاء إلى فخامة الرئيس التركي.. تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، فيما حمله فخامته تحياته وتمنياته لسموهما بدوام الصحة والعافية.

قرقاش: اجتماع تاريخي وإيجابي

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة، أن لقاء فخامة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، يعد اجتماعاً تاريخياً وإيجابياً، وأن الإمارات مستمرة في بناء الجسور وتوطيد العلاقات.

وقال معاليه عبر «تويتر»: «اجتماع تاريخي وإيجابي للشيخ طحنون بن زايد مع فخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وكان التعاون والشراكات الاقتصادية المحور الرئيسي للاجتماع. الإمارات مستمرة في بناء الجسور وتوطيد العلاقات، وكما أن أولويات الازدهار والتنمية محرّك توجهنا الداخلي فهي أيضاً قاطرة سياستنا الخارجية».