الدراسة الجامعية لمجندي الخدمة الوطنية اختيارية للراغبين في استكمال دراستهم

أعلنت "الخدمة الوطنية" أن الدراسة الجامعية لمجندي الخدمة الوطنية الدفعة 16 أصبحت اختيارية للراغبين في استكمال دراستهم بنظام التعليم عن بعد في الفترة المسائية وذلك خلال مرحلة الخدمة الفعلية من برنامج الخدمة الوطنية وعلى المجند التنسيق مع المؤسسة التعليمية لقبوله بهذا النظام، جاء هذا القرار تماشياً مع التعديل الذي طرأ على معايير القبول للجامعات والمؤسسات التعليمية الحكومية لخريجي الثانوية العامة 2020/2021.