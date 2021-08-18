تقليد أبطال القوات المسلحة وسامَي «الشجاعة» و«الإمارات العسكري» لمواقفهم البطولية في إجلاء الدبلوماسيين الإماراتيين من أفغانستان

قلد الفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي، نائب رئيس أركان القوات المسلحة، اليوم، عددا من أبطال القوات المسلحة «وسام الشجاعة» و «وسام الإمارات العسكري»، وذلك لمواقفهم البطولية خلال أداء عملهم في عملية إجلاء الدبلوماسيين الإماراتيين من مطار كابول في أفغانستان في ظروف قاهرة.

وأعرب الفريق عيسى عن اعتزاز وفخر قيادة وشعب الإمارات بأبطالها من منتسبي القوات المسلحة من حماة الوطن، على ما يقدمونه لوطنهم وشعبهم من مواقف بطولية وأعمال مشرفة تعكس قيمهم الأصيلة في الشجاعة والعطاء والإخلاص والتفاني، داعيا الله عز وجل أن يديم العز والأمن لوطننا في ظل القيادة الحكيمة وتوجيهاتها للحفاظ على أبنائنا ومكتسبات دولة الإمارات في جميع الظروف والأحوال.