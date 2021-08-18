فعاليات حافلة بالمرح في ياس ووتروورلد أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

تقدم ياس ووتروورلد أبوظبي مجموعة من الخيارات الاستثنائية والمميزة للعائلات والأصدقاء من عشاق المغامرات المائية من مختلف أنحاء العالم، للاستمتاع بباقة من الألعاب والمنزلقات المائية والمرافق الترفيهية والعديد من التجارب والفعاليات المفضلة.

ويمكن للضيوف الاستماع باثنتين من الفعاليات الموسمية المميزة التي تستضيفها ياس ووتروورلد أبوظبي هذه الأيام.ويمكن للسيدات قضاء أوقات مفعمة بالمرح والترفيه مع المنزلقات والألعاب المائية والعديد من النشاطات الترفيهية خلال فعالية موسم السيدات التي تستضيفها ياس ووتروورلد أبوظبي كل يوم خميس، والتي تتيح للسيدات وأصدقائهن من جميع الأعمار الفرصة للاستمتاع بتجارب ترفيهية فريدة مع أكثر من 45 لعبة ومنزلقة مائية، في أجواء من الخصوصية التامة التي يمنع خلالها استخدام الهواتف النقالة منعاً باتاً، وبإشراف فريق عمل يتكون بالكامل من النساء.

وتقدم فعالية ليالي الأضواء، التي تستضيفها ياس ووتروورلد أبوظبي كل يوم جمعة، لضيوفها من عشاق المغامرات والألعاب المائية مزيجاً من الأنشطة الترفيهية والأضواء المبهرة التي تتحول ياس ووتروورلد أبوظبي خلالها إلى لوحة فنية تتألق بالأضواء المنتشرة في أرجاء المكان، إلى جانب تجربة الاسترخاء على العوامات المضيئة في نهر النيون الوحيد من نوعه في دولة الإمارات، والمشاركة في الألعاب والأنشطة الترفيهية التي تقدمها فرقة «سبلاش سكواد» عند «بحيرة أمواج» والمستوحاة من هذه الأمسية المميزة، وتوفر ياس ووتروورلد تجربة ترفيهية مائية فريدة مع أكثر من 45 لعبة ومرفقاً ترفيهياً ومنزلقاً مائياً، منها ستة ألعاب لا توجد في أي مدينة ألعاب أخرى على مستوى العالم مثل «الدوامة»، و«بانديت بومبر»، و«بابلز باريل»، و«فلج الصقر»، و«منزلقات سليثرز». وتعتبر ياس ووتروورلد أبوظبي من مدن الألعاب المائية الاستثنائية التي تقدم لضيوفها ألعاباً وتجارب مائية استثنائية بلمسات من التراث والثقافة المحلية الفريدة.