جامعة أبوظبي تحصد «أفضل تحول في مكان العمل»

أبوظبي (الاتحاد)

حصلت جامعة أبوظبي على جائزة «أفضل تحول في مكان العمل» عن فئة التعليم في قمة وجوائز مكان العمل المستقبلي، التي أقيمت في دبي من قبل «ليب ميديا سوليوشن»، المؤسسة الناشرة لمنصة المحتوى الرائدة في المنطقة (CXO DX). وتم خلال حفل الجوائز تكريم جامعة أبوظبي كواحدة من بين جامعتين محليتين ابتكرتا بيئات عمل رقمية متميزة وعالية الأداء. وتحتفي الجائزة بالكفاءة والتميز في تمكين مستقبل العمل وتأمينه، من خلال تحديد دور التكنولوجيا وتوظيفها في خدمته.

وبالإضافة إلى ذلك، حصل مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات في جامعة أبوظبي، جوزيف انينياس، على جائزة «أفضل رئيس قسم المعلومات للعام» عن فئة التعليم، لما قدمه من مبادرات متميزة خلال العام لضمان مواكبة الجامعة لمختلف المستجدات خلال مواجهة الوباء. وزود انينياس الطلبة والباحثين بأحدث المعدات اللازمة، كما تولى مهام تطوير نظام إدارة التعلم (LMS) الذي يتركز بشكل أكبر عن نظم الحوسبة السحابية لتقديم تجربة تعليمية شاملة وعالية الجودة. وقال جوزيف انينياس: «يسعدني الحصول على الجائزة، وأعتز بالجهود المتواصلة التي تبذلها جامعة أبوظبي للارتقاء بتجربة التعلم الاستثنائية التي توفرها وإعادة تصور مستقبل العمل ورسم ملامحه الطموحة، ما يؤكد التزامها بإثراء الحلول التكنولوجية وخلق تجارب تعليمية مبتكرة».