«الصحة» تحصل على الاعتماد البلاتيني الدولي لجودة البيانات

دبي(الاتحاد)

حصلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع على شهادة الاعتماد الدولي في إدارة وجودة البيانات الإحصائية الصحية GC Mark وحققت الوزارة الفئة البلاتينية لتغدو أول جهة عالمية تحصل عليها، حيث يؤكد هذا الإنجاز تطبيق الوزارة والتزامها بالمواصفات العالمية الخاصة بإدارة وجودة البيانات الصحية، كمنهج عمل في إطار سعيها لتغدو مؤسسة رائدة مستدامة ومبتكرة وفق أفضل الممارسات المعتمدة، مما يسهم بتعزيز خدمات الرعاية الصحية والارتقاء في المؤشرات التنافسية العالمية.

وجاء الإعلان عن هذا الإنجاز للوزارة بعد انتهاء عمليات التدقيق من قبل فريق خبراء من المحكمين الدوليين والتحقق من الامتثال لكافة الاشتراطات والمعايير والممارسات المعتمدة، وبناء على نتائج التقييم تم منح شهادة المطابقة التي تمثل مجموعة من جهات الاعتماد في أوروبا، المتخصصة في مجال اعتماد وتصديق الأنظمة والمواصفات الإدارية.

تسلم الشهادة في ديوان الوزارة بدبي الدكتور حسين عبد الرحمن الرند وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحة العامة، من ممثل الشركة المانحة لشهادة GC Mark بحضور الدكتورة علياء زيد حربي مديرة مركز الإحصاء والأبحاث بالوزارة.

وأكد الدكتور حسين الرند أن هذا الاعتماد العالمي الذي يأتي ضمن سلسلة إنجازات، يمثل حافزاً لمواصلة نجاحاتنا وإرساء بيئة عمل متميزة في مسيرة التميز والجودة، والتي تعزز مكتسبات القطاع الصحي وترسخ الكفاءة التنافسية للمرافق الصحية بالدولة، وتجدد الثقة العالمية بالخدمات الصحية النوعية في الإمارات، وتبنيها الاستراتيجيات الاستباقية والاستمرار في تحسين مؤشرات الأداء. وأثنى سعادته على جهود فريق العمل في مركز الإحصاء والأبحاث، وثمّن أداءهم المتميز لتحقيق أفضل المعايير العالمية.

وأشار الدكتور الرند إلى أهمية جودة البيانات الإحصائية في تطوير منهج التخطيط للخدمات الصحية لتوافق معايير المستقبل، من خلال تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز حوكمة البيانات للارتقاء بالخدمات واستدامتها، والتي تمثلت في توفير الموارد والبنية التحتية اللازمة لإدارة البيانات، وتنفيذ الدراسات والبحوث الإحصائية وفق الأسس والمعايير العالمية المعتمدة. ولفت الرند إلى أن التحديات التي ترافقت مع ظهور جائحة كوفيد-19 لم تؤثر على عزمنا للمضي في مسيرة استمرارية الأعمال والخدمات بكفاءة وتميز، ومواصلة الالتزام بتطبيق أعلى المعايير الدولية وتحقيق الاستدامة في الخدمات الصحية.

من جانبها، أوضحت الدكتورة علياء زيد حربي، مديرة مركز الإحصاء والأبحاث بالوزارة أن الحصول على اعتماد GC Mark في جودة وإدارة البيانات، يأتي تتويجاً لجهود الوزارة المبذولة في مجال الدراسات والأبحاث وإدارة البيانات الصحية، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية.