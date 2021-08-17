10 آلاف طفل حصلوا على اللقـاح في عجمان

عجمان (الاتحاد)

قدمت المراكز الصحية في إمارة عجمان اللقاح لـ10 آلاف و835 طفلاً وطفلة من عمر 3 إلى 11 عاماً، بينهم 4052 طفلاً مواطناً، و6783 طفلاً مقيماً، وذلك منذ انطلاق حملة تطعيم الأطفال الأسبوع الماضي وحتى أمس.

وقال حمد تريم الشامسي، مدير المكتب التمثيلي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع بعجمان، إن الوزارة تهدف إلى تعزيز جهود دولة الإمارات في مكافحة جائحة كوفيد- 19، وكذلك يتوافق مع نهجها الاستباقي في الاهتمام بصحة أفراد المجتمع وسلامتهم من هذا الفيروس، لافتاً إلى أن الإمارات تمكنت من خلال هذا النهج المتقدم في توفير الرعاية الصحية الشاملة لأفراد المجتمع، وأصبحت واحدة من الدول الرائدة في مجال التطعيم ضد كورونا على المستوى العالمي.