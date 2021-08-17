تفاهم بين جامعة العين ومكتب «بعثات شؤون الرئاسة»

أبوظبي (الاتحاد)

وقّعت «جامعة العين» مذكرة تفاهم مع «مكتب البعثات الدراسية» التابع لوزارة شؤون الرئاسة، بهدف رفع جودة الأداء التعليمي، والاستثمار الأمثل في مجال البعثات، دعماً للسياسات والإجراءات الحكومية المتّبعة في هذا المجال.

جرى توقيع المذكرة في مقرّ «جامعة العين» بمدينة محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي، ووقّعها كلّ من جمعة عتيق الرميثي مدير «مكتب البعثات الدراسية» بالوزارة، والدكتور نور الدين عطاطرة «المدير المفوّض للجامعة».

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار توجيهات القيادة الرشيدة للارتقاء بمستوى الطلاب المبتعثين والخرّيجين وتطوير مهاراتهم ومعارفهم، بغرض تحقيق طموحات الدولة في الوصول إلى أفضل المعايير التنافسية في هذا الشأن.

وأشار الدكتور عطاطرة إلى أن توقيع المذكرة يُشكّل خطوةً نوعيةً في مسيرة «جامعة العين» لتعزيز بناء شراكات استراتيجية أكثر فاعلية مع مختلف المؤسّسات، بما يدعم الجهود ويوفر الاحتياجات اللازمة للنهوض بالقطاع الأكاديمي بالدولة، وتلبية احتياجات سوق العمل من مختلف التخصّصات، مؤكداً أن «جامعة العين» تبذل قصارى جهدها لدعم مسيرة التعليم الجامعي، والتعاون مع جميع المؤسّسات لتبادل الخبرات بما يعود بالنفع على الجميع، وتُجسّد مذكرة التفاهم اهتمام القيادة الرشيدة بتعزيز التعليم والاستثمار في شباب الوطن والكفاءات المواطنة للإسهام في إعداد جيل جديد من القادة المؤهلين في القطاعات كافة.