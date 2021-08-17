«الإمارات للتطوير التربوي» تحصل على اعتماد عالمي

أبوظبي (الاتحاد)

أصبحت كلية الإمارات للتطوير التربوي إحدى أحدث المؤسسات التعليمية الدولية التي تحصل على اعتماد عالمي من وكالة ضمان الجودة للتعليم العالي (QAA)، التي تعد وكالة بريطانية مستقلة ورائدة عالمياً في مجال ضمان جودة التعليم العالي.

ويتم منح الاعتماد العالمي إلى المؤسسات الدولية التي اجتازت مراجعة الجودة الدولية الصارمة (IQR) التي تجريها الوكالة لقياس مدى التزام المؤسسات الدولية بمعايير ضمان الجودة الدولية المنصوص عليها في الجزء الأول من المعايير الأوروبية والإرشادات لضمان الجودة في مجال التعليم العالي.

وكانت عملية المراجعة التي أجريت في أبريل 2021، قد اكتملت على يد فريق من ثلاثة مراجعين مستقلين منهم خبير دولي، ومراجع للطلاب تم تعيينهم من قبل وكالة QAA. وفي الملاحظات الختامية، أكّد فريق المراجعة المستقل أن كلية الإمارات للتطوير التربوي تلبي جميع المعايير العشرة الأوروبية لضمان الجودة في مجال التعليم العالي.

وقال الدكتور إبراهيم الهاجري، مدير كلية الإمارات للتطوير التربوي: «يعكس هذا الاعتماد التزام الكلية بالجودة في قطاع التعليم العالي. كما أن امتثال الكلية لهذا الاعتماد المعترف به دولياً يؤكد قدرتها في تحقيق الابتكار والتميز في قطاع التعليم العالي، من خلال توفير البرامج الأكاديمية عالية الجودة».

من جانبها، قالت فيكي ستوت، المدير التنفيذي للعمليات ونائب الرئيس التنفيذي لوكالة ضمان الجودة للتعليم العالي (QAA): «نتقدم بالتهنئة لكلية الإمارات للتطوير التربوي على هذا الإنجاز المميز. إن الحصول على الاعتماد الدولي يعكس قدرة الكلية على الالتزام بأفضل الممارسات الدولية.