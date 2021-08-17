قائد شرطة رأس الخيمة: تصنيف النجوم ماركة مسجلة للإمارات

رأس الخيمة (وام)

أكد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة أن نظام تصنيف مراكز الخدمات الحكومية، وفق تصنيف النجوم، أصبح «ماركة مسجلة» للإمارات، وهو التجربة الأولى على مستوى العالم بابتكار وتنفيذ أبنائها، حتى صارت نموذجاً يحتذى به في جودة ورقي الخدمات المقدمة للمتعاملين.

وقال قائد عام شرطة رأس الخيمة: إن تطوير مهارات خدمة المتعاملين لدى موظفي مركز الخدمة، وتحديد نقاط القوة وفرص التحسين، في كافة قنوات الخدمات الحكومية التي تشمل مراكز سعادة المتعاملين، ومراكز الاتصال والقنوات الرقمية، مثل المواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية، يعكس مدى حرص الحكومة على استدامة تطوير الخدمات وتقييمها بشكل مستمر. وأضاف: ما نسعى إلى ترسيخه في مراكز إسعاد القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، التي تعمل على تقديم الخدمات ذات الأولوية على وجه من السرعة والدقة في الأداء، من خلال تعزيز سرعة الاستجابة للمتعامل الحكومي، وتقديم أفضل الخدمات المتقدمة والمتطورة له، حرصاً على إسعاده، الأمر الذي مكّن مركز خدمات المرور والترخيص بشرطة رأس الخيمة، من الحصول على تصنيف 5 نجوم ومركز شرطة المعمورة الشامل بشرطة رأس الخيمة على تصنيف 4 نجوم ضمن نتائج تصنيف مراكز الخدمة الحكومية لوزارة الداخلية في نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات 2020 - 2021، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتحقيق التكامل في آليات العمل الشرطي الحكومي، بالتركيز على آراء المتعاملين، وتعزيز فعالية تجاربهم في مختلف قنوات تقديم الخدمات، وتقييم ذلك بصورة مستمرة، بالإضافة لمسح مستوى رضا المتعاملين، وإجراء دراسات تقوم على منهج المتسوق السري، وبناء على هذا التقييم يتم إصدار تقرير تقييم وتصنيف المركز.

وأشار اللواء علي النعيمي أن حصول شرطة رأس الخيمة، على تصنيف 5 نجوم و4 نجوم ضمن نتائج تصنيف مراكز الخدمة الحكومية لوزارة الداخلية في نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات 2020 - 2021، يعكس جهود جميع القائمين على هذا العمل المميز والرائد من أجل تحقيق إسعاد جمهور متعاملين شرطة رأس الخيمة.

وأكد أن هذا النجاح المتميز لم يتحقق دون حرص جميع القائمين عليه بتطبيق قيمة العمل بروح الفريق الواحد، وهي إحدى قيم استراتيجية وزارة الداخلية، التي تحرص القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، على الالتزام بتطبيقها على أرض الواقع، في كافة المواقف والطوارئ، وعند تأدية جميع المهام الشرطية، وتقديم الخدمات إلى الجمهور، وحفظ الأمن العام على مستوى الدولة، كما أن ما حققته شرطة رأس الخيمة من تميز وكفاءة، إنما يدل على وجود فرق عمل متميزة تعمل بإخلاص وتفانِ تشعر بالمسؤولية المجتمعية، فتساند بعضها بعضاً حتى صارت روحاً واحدة داخل جسد وكيان واحد مشترك هو الكيان الشرطي الذي أثبت قدرته وجدارته على العطاء المتميز المثمر.