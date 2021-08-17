«العدل» تواصل التدريب الصيفي لخريجي القانون

أبوظبي (وام)

تواصل وزارة العدل برنامجها التدريبي الصيفي لخريجي القانون بهدف تزويدهم بالمهارات العملية المكملة للدراسات النظرية، وتطوير قدراتهم من واقع بيئة العمل، وصقل حصيلتهم الأكاديمية بالخبرة. وقال الدكتور محمد محمود الكمالي، مدير عام معهد التدريب القضائي التابع لوزارة العدل: إن برنامج التدريب الذي أطلقته الوزارة هذا العام، تضمن منهاجاً للتدريب، خصص له عدد من القضاة والمستشارين لتولي المهمة.

من جانبه قال القاضي أحمد سعيد عبيد النقبي نائب رئيس محكمة استئناف أبوظبي الاتحادي: إن البرامج التي تولت الوزارة إعدادها وجدت تجاوباً كبيراً من الطلبة، وتفاعلوا من خلال الأسئلة التي كانوا يطرحونها والنقاشات التي دارت معهم.

من جهته قال القاضي إبراهيم الحوسني رئيس محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية: كانت مشاركتنا في برنامج التدريب الصيفي الافتراضي، التي نظمته الوزارة هذا العام بادرة طيبة، وقد حاولنا أن نكون جزءاً من هذه التجربة الجديدة. بدوره أكد عبد العزيز الرئيسي مستشار التخطيط الاستراتيجي وادارة الأداء المؤسسي في الوزارة، أن البرنامج يعزز دور الوزارة في المجتمع، ويسهم في تجهيز خريجي البرامج الجامعية للالتحاق للعمل في القطاع القضائي والقانوني، عبر توفير ورش عمل ومحاضرات تكسبهم ثقافة العمل المؤسسي. وشكرت الطالبة مزنة حمد بن سرحان الغفلي وزارة العدل على منحها فرصة للانضمام للبرنامج التدريبي الصيفي الافتراضي. وقالت الطالبة سارة يوسف أحمد عبدالله: لقد سعدات بالمشاركة في برنامج التدريب الصيفي الافتراضي، وأشكر وزارة العدل والمعهد القضائي على جهودهم التي بذلوها خلال فترة التدريب.