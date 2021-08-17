شرطة دبي تعيد لسائح مقتنيات ثمينة

دبي (الاتحاد)

أعاد قسم الإنقاذ البحري في مركز شرطة الموانئ مقتنيات ثمينة لأحد السياح بعد سقوطها في مياه سد حتا.

وقال المقدم علي عبد الله النقبي، رئيس قسم الإنقاذ البحري: إن إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، تلقت بلاغاً من أحد السياح في منطقة حتا يفيد بسقوط مقتنيات ثمينة له في مياه السد، ليشرع رجال الإنقاذ البحري في البحث عنها والعثور عليها وتسليمها للسائح.

وأكد المقدم النقبي، أن الإنقاذ البحري بمتابعة العقيد الدكتور حسن سهيل السويدي مدير المركز، يحرص على تأدية مهامه باقتدار، وإسعاد الجمهور وتقديم أرقى الخدمات، منوهاً بأن القسم يتولى التعامل مع الحوادث والكوارث وحالات الغرق للأشخاص والمركبات والوسائل البحرية وتقديم المساعدة لمرتادي البحر وغيرها من المهام الأخرى، في حين لا تتضمن المهام انتشال المقتنيات على اختلافها من المياه، ولكن من منطلق الحرص على إسعاد الجمهور، فإننا نلبي نداءاتهم ونهب للتطوع وتقديم المساعدة إليهم بكل سرور، مناشداً الجمهور عدم حمل مقتنياتهم الثمينة أثناء ممارستهم للأنشطة المائية المختلفة.

من جانبه، تقدم السائح بالشكر إلى شرطة دبي على سرعة الاستجابة لبلاغه وحرصهم على إسعاده باستعادة مقتنياته وتعاملهم مع البلاغ بجدية بالغة واهتمام كبيرين.