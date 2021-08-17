«بلدية رأس الخيمة» تستعرض البوابة الجيومكانية

رأس الخيمة (وام)

استعرضت دائرة بلدية رأس الخيمة مع شركائها من الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، وعدد من مؤسسات القطاع الخاص، البوابة الجيومكانية للإمارة. وشهد الاجتماع الذي عقد مع الشركاء - عرضاً للبوابة من قبل المهندسة عائشة الشحي مدير مركز نظم المعلومات الجغرافية على كافة الجهات الحكومية.

وتحتوي البوابة على تفاصيل وبيانات مشروع البنية التحتية للبيانات المكانية لإمارة رأس الخيمة، وتضم أكثر من 230 طبقة من البيانات الجيومكانية، وعدد من الصور الجوية للإمارة، وقد تم تحديث البيانات وإنتاج الخرائط المتوفرة في هذه البوابة، بالتعاون مع الجهات المشاركة. وبلغ عدد الجهات المستفيدة من هذا المشروع أكثر من 43 جهة من مختلف القطاعات الحكومية والمحلية والخاصة.