صيانة طريق الشاحنات عند «الغويفات الحدودي»

منطقة الظفرة (وام)

تواصل بلدية منطقة الظفرة صيانة طريق الشاحنات عند منفذ الغويفات وبطول 400 متر، لتسهيل حركة الشاحنات، والمحافظة على السلامة المرورية، والحد من ازدحام وتكدس الشاحنات على طريق الشيخ خليفة بن زايد الدولي المؤدي إلى منفذ الغويفات الحدودي، وبلغت نسبة إنجاز المشروع 40%.

وتهدف بلدية منطقة الظفرة إلى تعزيز كفاءة إدارة الأصول والبنى التحتية والمرافق العامة والحفاظ على فعاليتها لتعزيز جاذبية الإمارة ونمط وجودة الحياة، وتحقيق رضا وإسعاد المجتمع. وتحرص البلدية على تطوير وتحسين الطرق بالمنطقة وفق أعلى معايير الأمن والسلامة وتحفيز الرقابة الفاعلة، بما يتلاءم مع معايير التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي وتلبية احتياجات ومتطلبات مستخدمي الطرق، من حيث السلامة المرورية وكفاءة شبكة الطرق ومرافق البنية التحتية. كما تقوم البلدية بتحسين الطرق والجزر الوسطية على مستوى مدن المنطقة للمحافظة على السلامة المرورية وسلامة مستخدمي الطرق، والمحافظة على المظهر العام.