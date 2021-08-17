«ابدأ صح» في بلدية الفجيرة

الفجيرة (الاتحاد)

أطلقت بلدية الفجيرة مبادرة تدريب العاملين في المنشآت الغذائية على أفضل الممارسات الصحية ضمن مبادرة «ابدأ صح» من قبل الرقابة الغذائية في البلدية، لتحقيق أفضل المعايير الصحية في جميع المنشآت الغذائية، لمنع التجاوزات باعتبار الصحة على رأس أولويات عمل البلدية، لتوفير غذاء آمن للمستهلكين، وأحد أهم الأهداف الاستراتيجية للبلدية.

من جهتها، قالت المهندسة فاطمة الشراري مدير إدارة الخدمات العامة والبيئة: تقوم آلية المبادرة عند البدء بإجراءات الرخصة الجديدة بأن يقدم للعميل جميع الاشتراطات الصحية الواجب توافرها قبل البدء بممارسة العمل، ابتداءً من الشروط الصحية الواجب توافرها في المبنى من حيث نوعية الأرضيات والتهوية والإضاءات وغيرها، والتقسيم الداخلي للمبنى من حيث توزيع المغاسل والثلاجات والبرادات ومناطق التقطيع والأفران والتخزين، وغيرها.