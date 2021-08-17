«صحة أبوظبي» تجري تعديلاً على أسعار الفحوصات العاجلة والسريعة لمسحة الأنف

دعت دائرة الصحة أبوظبي، الجهة التنظيمية للقطاع، إلى ضرورة تقديم الفحص العادي أو التقليدي لمسحة الأنف PCR للكشف عن فيروس كوفيد-19 بقيمة 65 درهما كسعر ثابت، بالإضافة إلى الخيارات الأخرى التي ستقدم للجمهور، كل حسب رغبته واستعجاله، والتي تتضمن الفحص السريع لأقل من ساعتين بقيمة 350 درهما بحد أقصى، والفحص السريع من ساعتين إلى خمس ساعات بقيمة 250 درهما بحد أقصى.

وتأتي هذه الخطوة استجابة وتلبية لاحتياجات أفراد المجتمع كافة وضمان سهولة وصولهم للخدمات بكل يسر وسهولة متى ما احتاجوا إليها، كما تدعم هذه الخطوة أيضاً الجهود الاستثنائية التي يتم بذلها على مدار الساعة من قبل الكوادر الطبية للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع.

وأوضحت الدائرة بأنه على من يرغب في إجراء الفحوصات في المنزل التنسيق مع المنشآت الصحية، حيث سيتم فرض رسم على الخدمة المنزلية.

وأشارت الدائرة إلى أن تكلفة خدمة فحص الأنف PCR تقع على عاتق الأفراد في حال كانوا لا يعانون من أي أعراض، أما في حال وجود أعراض فسيتم تغطية تكلفة الفحص عبر البرامج الحكومية ذات العلاقة.