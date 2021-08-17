الشارقة للتعليم الخاص تصدر تعميماً بشأن إجراءات العودة للمدارس

أصدرت هيئة الشارقة للتعليم الخاص تعميماً لمديري المدارس الخاصة في إمارة الشارقة بشأن إجراءات العودة للمدارس. جاء في التعميم أنه من منطلق الحرص على سلامة الطلبة والعاملين في المؤسسات التعليمية.. تقرر أن تكون الإجراءات الخاصة بالعودة للمدارس للعام الدراسي 2021 -2022 على النحو التالي: طلب مسحة «pcr» سلبية من كافة العاملين في المؤسسات التعليمية والطلبة من عمر 12 عاماً فما فوق لدخول المؤسسة التعليمية مع بداية العام الدراسي الجديد. كما اشترطت الهيئة حصول العاملين في المؤسسات التعليمية على التطعيم ضد «كوفيد-19» بشكل كامل «جرعتين على الأقل» لدخول المؤسسة التعليمية، ما عدا المستثنين من التطعيم بتقرير طبي معتمد، ويلتزم المستثنون من التطعيم بإجراء فحص «pcr» بشكل أسبوعي. وبخصوص العاملين الجدد القادمين من خارج الدولة وغير الحاصلين على التطعيم يتم استثناؤهم من شرط التطعيم لدخول المؤسسات التعليمية، حيث يسمح لهم بالدخول ويتم منحهم استثناء لمدة شهرين للحصول على التطعيم، على أن يلتزموا بإجراء فحص «pcr» بشكل أسبوعي خلال تلك الفترة. وأوضح التعميم أنه لا يشترط حصول الطلبة على التطعيم لدخول المؤسسات التعليمية في الوقت الحالي ويُكتفى بمسحة «pcr» سلبية مع بداية العام الدراسي.. ودعت الهيئة أولياء الأمور لتشجيع أبنائهم على الحصول على التطعيم دعماً لجهود الدولة في السيطرة على الوباء والوصول للمناعة المجتمعية.