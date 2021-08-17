تخصيص مركزي تطعيم في أبوظبي والعين للطلبة وأعضاء القطاع التعليمي دون حجز مسبق

كشفت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي عن تخصيص مركزين لتطعيم الطلبة من عمر 12 عاماً وما فوق والمعلمين والموظفين الإداريين في مدارس إمارة أبوظبي، حيث يرحب المركزان بالفئات المستهدفة من المقيمين والقادمين الجدد إلى إمارة أبوظبي، يومياً ابتداءً من 17 أغسطس وحتى نهاية أكتوبر دون الحاجة لحجزٍ مسبق، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتسهيل العودة الآمنة للمدارس. وتأتي هذه المبادرة ثمرة التعاون بين دائرة التعليم والمعرفة، ودائرة الصحة - أبوظبي، ومركز أبوظبي للصحة العامة، وشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، وذلك في أعقاب النجاح الذي حققته حملة تطعيم الطلبة في ياس مول، والتي قدّمت التطعيم لأكثر من 1800 طالب وطالبة. وسيفتح المركزان المخصصان للطلبة والقطاع التعليمي أبوابهما يومياً بين 8:00 صباحاً و8:00 مساءً في مركز صحة لتطعيم «كوفيد-19» في ميناء زايد بالصالة الخضراء في أبوظبي ومركز تطعيم صحة في مركز العين للمؤتمرات في العين. وسيستقبل المركزان جميع الراغبين بالحصول على التطعيم مباشرةً دون الحاجة لحجز موعد مسبق، مع وجوب حضور وليٍ أمرٍ واحد مع الطلبة الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً. وتعليقاً على هذا الموضوع، قال سعادة عامر الحمادي، وكيل دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي: «يأتي تخصيص مركزي التطعيم للطلبة وأعضاء القطاع التعليمي بالتزامن مع إلزام الطلبة بعمر 16 عاماً وما فوق بالحصول على التطعيم قبل التمكّن من العودة للتعليم الصفي في العام الدراسي الجديد. ويهدف المركزان لتسهيل عملية التطعيم أمام القطاع التعليمي بأكمله، وضمان العودة الآمنة والميسّرة للمدارس. ويشكّل تعاوننا مع شركائنا في تنظيم هذه الحملة حافزاً مهماً لنجاح جهودنا، وندعو أولياء الأمور لمواصلة دورهم المحوري في تقديم التطعيم لأبنائهم والمساهمة في حماية مجتمعنا المدرسي». ويقدم المركزان الجرعتين الأولى والثانية والجرعة الداعمة من لقاحي فايزر بيونتيك وسينوفارم. ويمكن للطلبة وأعضاء القطاع التعليمي الحصول على التطعيم في أحد المركزين المخصصين، أو أيٍ من مراكز التطعيم المعتمدة من دائرة الصحة، علماً أن عملية التطعيم لا تستغرق أكثر من 40 دقيقة، متضمنةً مراقبة الحالة الصحية بعد التطعيم. وفيما يمكن لموظفي القطاع التعليمي والطلبة الحصول على التطعيم في أحد المركزين دون الحاجة لحجز موعدٍ مسبق، يعدّ إبراز بطاقة الهوية الإماراتية وتطبيق الحصن بلون حالةٍ أخضر أو رمادي شرطاً أساسياً للحصول على التطعيم بالنسبة للمقيمين. ويتوجّب على القادمين الجدد إلى أبوظبي تقديم جواز السفر مع إذن دخول الإقامة الذي يظهر الرقم الموحّد مع تطبيق الحصن، علماً أنه سيتوجب على الموظفين الجدد تقديم رسالة توظيف من المدرسة، فيما سيطلب من الطلبة الجدد إبراز شهادة تسجيل في المدرسة. ونظراً لوجوب مرور ثلاثة أسابيع قبل التمكّن من الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح، يتوجب حصول جميع الطلبة ضمن الفئة العمرية المستهدفة والمعلمين والموظفين الإداريين على الجرعة الأولى بأقرب وقتٍ ممكن. ولتجنّب الازدحام في المركزين وضمان سير عملية التطعيم بسهولة، يتوجّب على الطلبة ممن تقل أعمارهم عن 18 عاماً أن يكونوا بصحبة ولي أمرٍ واحد، على ألّا يقلّ عمر المرافق عن 21 عاماً. يُشار إلى أن السياسات المحدّثة الصادرة عن لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في أبوظبي، تنص على إلزام جميع الطلبة بعمر 16 عاماً وما فوق باستكمال التطعيم ضد فيروس «كوفيد-19» للتمّكن من العودة إلى نموذج التعليم الصفي في العام الدراسي الجديد. وتستثني السياسات الطلبة المعفيين رسمياً من التطعيم، حيث يمكنهم الدخول إلى الحرم المدرسي بعد توثيق الإعفاء على تطبيق الحصن أو من خلال خطاب رسمي صادر عن أحد مزودي التطعيم المعتمدين من قبل دائرة الصحة - أبوظبي، مثل شركة أبوظبي للخدمات الصحية - صحة ومبادلة للرعاية الصحية.