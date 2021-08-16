30 محلاً بسوق مسافي الجديد

الفجيرة (الاتحاد)

قام المهندس محمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة بزيارة تفقدية لسوق مسافي الذي تم تجهيزه بأحدث التقنيات ضمن أرقى معايير الجودة والتميز لخدمة المستهلكين، ويقع سوق مسافي بالقرب من سوق الجمعة، ويعد مركزاً مهماً في منطقة مسافي والمناطق المجاروة لتلبية احتياجات المستهلكين من الخضراوات والفواكه واللحوم والدواجن والأسماك، كما يتمتع السوق بتنظيم ممتاز يعكس حرص البلدية على تحقيق أعلى معايير الجودة ورضا المستهلكين.

ومن جهته قال المهندس محمد سيف الأفخم إن السوق جهز بأحدث المرافق المتطورة لتلبية متطلبات سكان المنطقة كافة، مع الحفاظ على السلامة العامة باتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة، في ظل أزمة فيروس كورونا، ويضم السوق 30 محلاً 10 منها لبيع الأسماك و10 لبيع اللحوم والدواجن و10 أخرى لبيع الخضراوات والفواكه، ويتضمن 50 موقفاً لمرتادي السوق، وسوف يتم إنشاء مواقف أخرى عقب افتتاح السوق.