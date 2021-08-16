جامعة الشارقة تراجع جاهزية المنشآت والقاعات الدراسية

الشارقة (وام)

تفقد الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، نموذجاً لإحدى القاعات الدراسية في جامعة الشارقة من أصل 200 قاعة دراسية مجهزة لاستقبال الطلبة لفصل الخريف للعام الأكاديمي 2021 - 2022. وعقدت اللجنة المركزية لبيئة التعلم الجامعي، على هامش الجولة، اجتماعاً لمراجعة جاهزية منشآت ومرافق الجامعة، والخدمات التكنولوجية المعلوماتية المساندة للعملية التعليمية.

حضر الاجتماع الدكتور حسين محمد المهدي، عميد الخدمات الأكاديمية المساندة، والدكتور ماهر عمر، مدير معهد القيادة في التعليم العالي، والمهندس محمد السعيدات، مدير مركز تقنية المعلومات، وعدد من أعضاء الهيئات الإدارية والتدريسية والتقنية بالجامعة. واطلع مدير جامعة الشارقة على استعدادات استقبال الطلبة الجدد والعودة التدريجية للطلبة إلى الحرم الجامعي، وفقاً لنظام التعليم الهجين والمرن لفصل الخريف للعام الأكاديمي 2021 - 2022، وذلك ضمن وثيقة البروتوكولات والإجراءات لتشغيل المنشآت التعليمية في أثناء الجائحة التي وضعتها وزارة التربية والتعليم بالدولة، والإجراءات الاحترازية والاحتياطات والإرشادات الصحية التي أقرتها وزارة الصحة والهيئات المختصة في الدولة. وأكد أن الجامعة وفرت كل ما يحتاجه الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية من تقنيات وأدوات للتعليم والتعلم في القاعات الدراسية والمختبرات لضمان نجاح منظومة التعليم، وكذلك وفرت جميع الأدوات لتناغم التدريس بين الطلبة داخل الفصل الدراسي وخارجة، وأنها من خلال معهد القيادة في التعليم العالي ومركز تقنية المعلومات ستقوم بتوفير كل ما يحتاجه الأساتذة والطلبة من دورات تدريبية للانسجام والارتقاء بكافة جوانب العملية التعليمية. مضيفاً أنه سيتم اختيار المعدات والأدوات المطلوبة لخدمة النظام الهجين والبث المباشر للمحاضرات وتسجيلها وأرشفتها، كما سيتم ضبط ومراعاة التباعد الجسدي والإجراءات الصحية بين الطلبة في القاعات الدراسية والممرات وردهات المطاعم.