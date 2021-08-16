يوم مفتوح للتوظيف في «تعاونية أم القيوين»

دبي (وام)

أعلنت «تعاونية الاتحاد» تنظيم يوم مفتوح للتوظيف لمواطني ومواطنات إمارة أم القيوين يوم 21 أغسطس في الورقاء سيتي مول وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة لمكافحة جائحة «كوفيد - 19»، إذ ستوفر التعاونية العديد من الوظائف الإدارية، وذلك بهدف استقطاب كوادر إماراتية شابة لدعم خطط واستراتيجيات وبرامج التوطين في الدولة. وقال أحمد سالم بن كنيد الفلاسي، مدير إدارة الموارد البشرية والتوطين في «تعاونية الاتحاد»، إن اليوم المفتوح للتوظيف الذي ستنظمه التعاونية في الورقاء سيتي مول يوم السبت المقبل المصادف 21 أغسطس 2021 جاء من منطلق حرص التعاونية على الالتزام باستراتيجياتها في دعم الأجندة الوطنية لدولة الإمارات في توطين الوظائف. وأضاف أن التعاونية تطرح خلال اليوم المفتوح العديد من الوظائف لمواطني ومواطنات إمارة أم القيوين لتوظيفهم في تعاونية أم القيوين التي سيتم افتتاحها خلال العام الحالي، متضمنة وظائف إدارية وخدمة عملاء ومحصلي الفروع، ونتطلع في هذا اليوم الذي يبدأ باستقبال الطلبات، مقابلة المواطنين من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة 3 مساءً. ودعا جميع المواطنين والمواطنات من إمارة أم القيوين ممن يبحثون عن العمل ويرون بأن الوظائف المطروحة تناسب قدراتهم وخبراتهم، المشاركة باليوم المفتوح للتوظيف الذي يوفر العديد من الفرص الوظيفية الجاذبة لهم.