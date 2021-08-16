إطلاق «جيو دبي» لتعزيز مكانة الإمارة

دبي (وام)

في إطار توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، بتحويل دبي إلى أنموذج ذكي بالكامل، وانسجاماً مع الجهود الحكومية الهادفة لتعزيز مكانة الإمارة وريادتها كواحدة من أذكى مدن العالم، أعلنت بلدية دبي تنفيذ مشروع «جيو دبي» الذي يقدم خدمات إعداد خرائط التصوير الجوي للمشاريع والمرافق التابعة للإمارة، بما فيها منطقة حتا، وذلك باستخدام طائرة تقنية بدقة عالية تبلغ 10 سنتيمترات. ويعد هذا المشروع ضمن أهم المشاريع الاستراتيجية التي ينفذها مركز نظم المعلومات الجغرافية التابع لبلدية دبي، في إطار المشروع الذي يهدف لتوفير توأم أنموذج جيومكاني ثلاثي الأبعاد لتحديث خريطة الأساس وحصر أصول الجهات الحكومية وجمع الصور الجوية والبيانات والمعلومات الجغرافية الأساسية والتفصيلية الرقمية منها والوصفية في إمارة دبي.

وقال المهندس داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: «تعتبر الصور الجوية التي تلتقطها طائرة جيو دبي من أهم المصادر التي تسهم في دعم اتخاذ القرار وفي وضع الحلول التخطيطية والتطويرية، كما تتيح مراقبة نسبة النمو الحضري والعمراني، وتساعد في دعم الدراسات والبحوث المختلفة في الإمارة بالشكل الذي يعزز مكانة دبي ومركز نظم المعلومات الجغرافية كمركز رائد في تحليل وعرض البيانات والصور الجيومكانية التي تتميز بالحداثة والدقة بما يتناسب مع احتياجات الشركاء الاستراتيجيين». وحول مراحل تنفيذ المشروع واستخدام هذه التقنية، قالت المهندسة مريم عبيد المهيري، مديرة مركز نظم المعلومات الجغرافية في بلدية دبي: «إن البلدية أول جهة حكومية تستخدم هذه التقنية باستخدام الطائرة، موضحة أن المعلومات تكون متاحة لجميع الجهات الحكومية في الإمارة للاستفادة منها بعد إجراء مسوحات شاملة لجميع المناطق. ولفتت المهيري إلى أن عملية التصوير والمسح الجوي تمر بالعديد من المراحل من أهمها مرحلة إعداد نقاط التحكم الأرضية وربطها بالنظام الإحداثي للإمارة من خلال النظام العالمي لتحديد المواقع بوساطة الأقمار الاصطناعية (GPS)، ومن ثم تحديد خطوط الطيران وتنفيذ التصوير الجوي باستخدام كاميرا رقمية بدقة 150 ميغا بيكسل، بالإضافة إلى تحديد المسارات والارتفاعات التي يتبعها الطيار لتنفيذ العملية، وبعدها تأتي مرحلة معالجة الصور وإعداد المجسمات الرقمية والصور المصححة، وأخيراً مرحلة تحليل الصور واستخراج البيانات الجيومكانية وتحديثها بالتكنولوجيا المتقدمة. ونوهت أن المشروع يوفر صوراً جوية حديثة وعالية الدقة لكافة أنحاء الإمارة، بالإضافة إلى بيانات محدثة لأنموذج الارتفاع الرقمي Digital Elevation Model - DEM: والذي يشمل أنموذج التضاريس الرقمي Digital Terran Model - DTM وأنموذج الأسطح الرقمي Digital Surface Model - DSM، ويعد أنموذج الارتفاع الرقمي من أحد الوسائل المهمة المستخدمة في تطبيقات وأنظمة نظم المعلومات الجغرافية والتي تتيح للمستفيدين رؤية ثلاثية الأبعاد للتضاريس الأرضية، والتي بدورها تساعد المهندسين والمختصين في أعمال مسح الأراضي ودراسات استعمالاتها، بالإضافة إلى تسهيل عمليات تصميم شبكات الطرق والبنية التحتية والدراسات البيئية والجيولوجية في الإمارة، إضافة إلى توفير البيانات التي يمكن استخدامها في تطبيقات الواقع المعزز (VR) بكل أنحاء الإمارة، ما يجعل مركز نظم المعلومات الجغرافية في بلدية دبي يستشرف المستقبل بمواكبة آخر التطورات بشكل سباق وفعال.