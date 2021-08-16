«ضمان» تحصد جائزتين

أبوظبي (الاتحاد)

حصدت الشركة الوطنية للضمان الصحي – ضمان، جائزتين ضمن الجوائز الاقتصادية العالمية لعام 2021، عن «شركة التأمين الصحي الأكثر ابتكاراً» و«أفضل رئيس تنفيذي جديد في قطاع التأمين الصحي»، وذلك تقديراً لجهود الشركة والتزامها المستمر بالابتكار، فضلاً عن استجابتها السريعة والشاملة لجائحة كوفيد-19، وتحتفي الجوائز الاقتصادية العالمية سنوياً بأبرز الإنجازات والابتكارات ضمن باقة متنوعة من القطاعات، مثل التأمين والرعاية الصحية والخدمات المالية والطاقة.

وقال خالد بن شيبان المهيري، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للضمان الصحي - ضمان: «يُعد فوزنا بهاتين الجائزتين بمثابة دليل على نجاح الرؤية الاستراتيجية المستدامة لـ (ضمان)، والتي تتمحور حول تقديم الحلول الذكية المبتكرة الكفيلة بتمكين متعاملينا من الوصول إلى أفضل أنواع خدمات الرعاية الصحية، مما يسهم في الحفاظ على صحة أفراد المجتمع»، وأثمرت استجابة «ضمان» السريعة لجائحة كوفيد-19 والتزامها المتواصل بتطوير محفظتها من الخدمات الرقمية، عن فوزها بجائزة «شركة التأمين الصحي الأكثر ابتكاراً».

واستطاعت «ضمان» بفضل استثمارها المستمر وطويل الأمد في بنيتها التحتية الرقمية الاستجابة للجائحة بكفاءة وسرعة، وخصوصاً فيما يتعلق بخطتها المرنة للتحول إلى العمل عن بُعد، حيث تمكّنت الشركة خلال عشرة أيام فقط من دعم 1300 من موظفيها بالعمل عن بُعد، ما أتاح لهم القدرة على مواصلة تقديم الدعم لـ 2.5 مليون من مشتركي «ضمان» على مدار الساعة ودون انقطاع.