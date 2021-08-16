«التقنية العليا» تبدأ اللقاءات التعريفية للطلبة الجدد

أبوظبي (وام)

تبدأ غداً اللقاءات التعريفية السنوية للطلبة الجدد الملتحقين بكليات التقنية العليا للعام الأكاديمي الجديد 2021/2022، والتي تستهدف نحو 2300 طالب وطالبة على مستوى فروع الكليات الـ16 بمختلف مناطق الدولة. وينتظم الطلبة على مدار يومين متتاليين في برنامج تعريفي إرشادي يستهدف إطلاعهم على كل ما يتعلق بعملية التحاقهم بالكليات، وبدء دراستهم بجاهزية واستعداد، خاصة مع استمرار الكليات في تطبيق نموذج التعليم «الهجين» الذي أثبت نجاحاً وفاعلية عالية خلال العام الأكاديمي الماضي.

وهنأ الدكتور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا، الطلبة الجدد المقبولين في الكليات، مشيراً إلى أن الطلبة الجدد سينخرطون على مدار يومين ضمن برنامج اللقاءات التعريفية التي تستهدف تعريفهم بكل ما يتعلق بتجربتهم التعليمية في الكليات، حيث سيعقد اليوم الأول عن بُعد ويلتقي فيه الطلبة الجدد مع مديري الكليات على مستوى الفروع الـ16 للترحيب بهم وتعريفهم بامتيازات الدراسة في الكليات والإجراءات الاحترازية المتبعة لضمان أمنهم وسلامتهم وتوضيح النمط التعليمي المتبع في الكليات والمتمثل في «التعليم الهجين» والمطبق، وفق احتياجات كل برنامج وتخصص على مستوى الدراسة النظرية والتطبيقية.