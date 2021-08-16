«كهرباء الشارقة» تنجز إنارة «موردة السيوح»

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت إدارة خدمات الكهرباء بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة عن تنفيذ مشروعات إنارة الشوارع في مناطق الموردة 1 إلى 8 في ضاحية السيوح حيث تم تركيب 663 عمود إنارة وتمديد كايبلات بطول 3.242 كم بتكلفة تجاوزت 30.866 مليون درهم، وذلك منذ بداية العام الحالي وحتى شهر أغسطس الجاري.

حسن الزرعوني

وأكد الدكتور المهندس حسن الزرعوني مدير إدارة خدمات الكهرباء أن الهيئة مستمرة في تنفيذ مشروعات إنارة الشوارع والطرق التي تعتبر من المشروعات الحيوية التي توفر الأمن والسلامة للسكان في كافة مناطق إمارة الشارقة ودفع عجلة التنمية المستدامة كما تتم مراعاة التصميم في أعمدة الإنارة والمصابيح المستخدمة في الإضاءة.

وأكد أن الهيئة تعمل على تنفيذ رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لإنارة الطرق والشوارع في المناطق كافة، بمواصفات وجودة عالية ومراعاة الشكل الجمالي واتخاذ إجراءات الأمن والسلامة وتطبيق أحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال وتركيب مصابيح حديثة وموفرة للطاقة، بحيث تتناسب مع حالة التطوير التي تشهدها إمارة الشارقة في كافة مناطقها، مشيراً إلى أن مشروعات إنارة الشوارع والطرق مستمرة في جميع المناطق بالشارقة وفق خطة وجدول زمني محدد ومواصفات تتناسب مع الطرق السريعة والشوارع الرئيسية والجانبية، مشيراً إلى أن تنفيذ مشروعات إنارة الشوارع يتم تحت إشراف كامل من الفرق المتخصصة بالهيئة والتأكد من مطابقته لأفضل المواصفات.

تشغيل أتوماتيكي

وأوضحت المهندسة هدى الطاهري من إدارة خدمات الكهرباء أن تنفيذ مشروعات إنارة الشوارع في إمارة الشارقة يتم من خلال فرق عمل مدربة وباستخدام معدات حديثة وفق أفضل المواصفات ووفق دراسات شاملة للمناطق واحتياجاتها ويتم تشغيل وفصل التيار الكهربائي بجميع أعمدة الإنارة أتوماتيكياً من خلال منظم الوقت الموجود بجميع المناطق وتتم متابعته وصيانته بصفة دورية.

وأشارت إلى انه تم إنجاز مناطق الموردة من 1-8 فيما عدا شارع واحد في الموردة 6 وشارع في الموردة 8 تم تركيب الأعمدة وجاري العمل على استكمال الدراسات اللازمة لتغذيتهم بالكهرباء.