4683 مركبة أجرة هجينة وكهربائية في دبي

دبي (وام)

كشف معالي مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، أن إجمالي عدد مركبات الأجرة والنقل الفاخر/الليموزين/ الهجينة/هايبرد/ والكهربائية في دبي بلغ 4683 مركبة عام 2020 بواقع 4510 مركبات أجرة هجينة تشكل 50% من مجمل أسطول مركبات قطاع الأجرة في دبي و173 مركبة نقل فاخر/ليموزين/ كهربائية وهجينة في مؤسسة تاكسي دبي.

وقال معاليه: تعتزم الهيئة تحويل جميع أساطيل مركبات الأجرة في دبي إلى مركبات صديقة للبيئة/هجينة وكهربائية/ بحلول عام 2027 في بادرة تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم وذلك تنفيذاً لمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» «اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة» ورؤية الإمارات 2021 واستراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030 كما تأتي في إطار خطة شاملة لتقليل الانبعاثات الكربونية في قطاع مركبات الأجرة والليموزين بنسبة 2% وفقاً لمتطلبات المجلس الأعلى للطاقة في دبي. وأضاف: نجحت هيئة الطرق والمواصلات في رفد أسطول مركبات الأجرة التابعة لمؤسسة تاكسي دبي بـ 2434 مركبة هجينة/هايبرد/ و170 مركبة كهربائية وثلاث مركبات هجينة ضمن أسطول خدمة الليموزين في المؤسسة فيما بلغ عدد مركبات الأجرة الهجينة في شركات الامتياز 2076 مركبة.